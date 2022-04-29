Шоколад и газировка: в чем секрет долголетия японки Канэ Танаки, дожившей до 119 лет

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Жительница Японии Канэ Танака, являющаяся мировой рекордсменкой по продолжительности жизни, умерла в возрасте 119 лет. Женщина появилась на свет до Русско-Японской войны. За ее жизнь в стране успели смениться пять императоров. «Вечерняя Москва» узнала о секретах старейшей из живущих на Земле.

Кто такая Танака

Канэ Танака родилась в далеком 1903 году в городе Фукуока, который входит в пятерку мировых «голубых зон». Именно в этом населенном пункте люди живут дольше и здоровее.

По признанию самой Канэ, секрет ее долголетия заключается не только в том, что она выросла в одном из самых благоприятных мест на планете, но и в образе жизни, которого она придерживалась.

Так, Танака неоднократно в своих интервью признавалась, что живет долго благодаря здоровому сну, специальной диете и любви к членам своей семьи. Женщина рано вставала — в шесть часов утра и постоянно тренировала свою память математическими упражнениями.

Когда началась Вторая мировая война, у японки, которой на тот момент исполнилось 40 лет, обнаружили острое инфекционное заболевание — паратиф. Спустя несколько лет у нее диагностировали рак поджелудочной железы. Однако ей удалось победить эти недуги и полностью восстановить свой организм.

Рацион питания

Рацион Канэ состоял преимущественно из малокалорийной пищи, но богатой питательными веществами. В основе такого питания — бобовые, овощи, зерновые, фрукты, рыба и соевые продукты.

Согласно некоторым источникам, пенсионерка питалась по системе Хара Хати Бу. Суть ее заключается в том, что человек встает из-за стола немного голодным или «почти» сытым. То есть желудок после трапезы должен быть заполнен лишь на 80 процентов.

При этом Танака была знатной сластеной, не отказывавшей себе в удовольствии полакомиться шоколадом и сладкими газированными напитками. Один из знаменитых брендов на 119-й день рождения Кане подарил ей даже две именных бутылки ее любимого напитка — колы.

Жизненные принципы

Танака, отвечая на вопросы журналистов о своем почтенном возрасте, часто говорила, что она всю жизнь делала только то, что ей нравится, и ела тоже только свои любимые продукты. А знакомые японки признавались, что женщина никогда не любила вспоминать прошлое, так как жила настоящим.

Известно, что Танака всю жизнь проработала в небольшом кондитерском магазине, где продавала рисовые лепешки, лапшу и сладости. В 1970 году женщина вышла на пенсию и путешествовала по США. Последние годы своей жизни она провела в доме престарелых в родном Фукуоке.

В 2019 году она попала в Книгу Рекордов Гиннесса, получив титул «Старейшая жительница планеты».

Биологическая элита

Возможно, точной формулы для жизни до 100 и более лет не существует, но очевидно одно: японских долгожителей отличает режим питания, активный образ жизни, общительность и постоянная работа над собой. И, что самое главное, все эти принципы доступны любому человеку.

По словам президента Российской ассоциации геронтологов и гериаторов, доктора медицинских наук и профессора Владимира Шабалина, Япония занимает первое место по средней продолжительности жизни на планете:

— Все благодаря географическому расположению страны и образу жизни, который японцы ведут. Но в случае с людьми, которые достигают возраста 120 лет, что является максимальным пределом для Homo sapiens, это поистине биологическая элита, у которой прекрасная генетика. И даже если они себе позволяют какие-то неполезные продукты в рационе, то генетика все откорректирует.

Эксперт отметил, что подобных случаев долгожительства — один на миллионы. И повторить этот феномен сможет не каждый, даже самый «отважный любитель здорового образа жизни».