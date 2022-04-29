Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Шоколад и газировка: в чем секрет долголетия японки Канэ Танаки, дожившей до 119 лет

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Шоколад и газировка: в чем секрет долголетия японки Канэ Танаки, дожившей до 119 лет
Фото: Public domain

Жительница Японии Канэ Танака, являющаяся мировой рекордсменкой по продолжительности жизни, умерла в возрасте 119 лет. Женщина появилась на свет до Русско-Японской войны. За ее жизнь в стране успели смениться пять императоров. «Вечерняя Москва» узнала о секретах старейшей из живущих на Земле.

Кто такая Танака

Канэ Танака родилась в далеком 1903 году в городе Фукуока, который входит в пятерку мировых «голубых зон». Именно в этом населенном пункте люди живут дольше и здоровее.

По признанию самой Канэ, секрет ее долголетия заключается не только в том, что она выросла в одном из самых благоприятных мест на планете, но и в образе жизни, которого она придерживалась.

Так, Танака неоднократно в своих интервью признавалась, что живет долго благодаря здоровому сну, специальной диете и любви к членам своей семьи. Женщина рано вставала — в шесть часов утра и постоянно тренировала свою память математическими упражнениями.

Когда началась Вторая мировая война, у японки, которой на тот момент исполнилось 40 лет, обнаружили острое инфекционное заболевание — паратиф. Спустя несколько лет у нее диагностировали рак поджелудочной железы. Однако ей удалось победить эти недуги и полностью восстановить свой организм.

Рацион питания

Рацион Канэ состоял преимущественно из малокалорийной пищи, но богатой питательными веществами. В основе такого питания — бобовые, овощи, зерновые, фрукты, рыба и соевые продукты.

Согласно некоторым источникам, пенсионерка питалась по системе Хара Хати Бу. Суть ее заключается в том, что человек встает из-за стола немного голодным или «почти» сытым. То есть желудок после трапезы должен быть заполнен лишь на 80 процентов.

При этом Танака была знатной сластеной, не отказывавшей себе в удовольствии полакомиться шоколадом и сладкими газированными напитками. Один из знаменитых брендов на 119-й день рождения Кане подарил ей даже две именных бутылки ее любимого напитка — колы.

Жизненные принципы

Танака, отвечая на вопросы журналистов о своем почтенном возрасте, часто говорила, что она всю жизнь делала только то, что ей нравится, и ела тоже только свои любимые продукты. А знакомые японки признавались, что женщина никогда не любила вспоминать прошлое, так как жила настоящим.

Известно, что Танака всю жизнь проработала в небольшом кондитерском магазине, где продавала рисовые лепешки, лапшу и сладости. В 1970 году женщина вышла на пенсию и путешествовала по США. Последние годы своей жизни она провела в доме престарелых в родном Фукуоке.

В 2019 году она попала в Книгу Рекордов Гиннесса, получив титул «Старейшая жительница планеты».

Биологическая элита

Возможно, точной формулы для жизни до 100 и более лет не существует, но очевидно одно: японских долгожителей отличает режим питания, активный образ жизни, общительность и постоянная работа над собой. И, что самое главное, все эти принципы доступны любому человеку.

По словам президента Российской ассоциации геронтологов и гериаторов, доктора медицинских наук и профессора Владимира Шабалина, Япония занимает первое место по средней продолжительности жизни на планете:

— Все благодаря географическому расположению страны и образу жизни, который японцы ведут. Но в случае с людьми, которые достигают возраста 120 лет, что является максимальным пределом для Homo sapiens, это поистине биологическая элита, у которой прекрасная генетика. И даже если они себе позволяют какие-то неполезные продукты в рационе, то генетика все откорректирует.

Эксперт отметил, что подобных случаев долгожительства — один на миллионы. И повторить этот феномен сможет не каждый, даже самый «отважный любитель здорового образа жизни».

Здоровье Япония Геронтология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Евгения Морозова
Евгения Морозова

Не давайте острой ситуации рушить семью

Все мнения
О проекте