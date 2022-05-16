Женщина стала жертвой мошенника при покупке путевки в пансионат

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Женщина лишилась стала жертвой мошенника при покупке путевки в пансионат Об этом в понедельник, 16 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, в отдел полиции по району Выхино-Жулебино обратилась москвичка. Она рассказала, что незнакомец предложил ей выгодные путевки в пансионат, и они договорились о покупке.

Подозреваемый скинул ей номер счета для оплаты, и покупательница перевела ему 48 тысяч рублей. Однако затем злоумышленник перестал выходить на связь, а свои билеты заявительница так и не получила.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемого, отметили в пресс-службе.

До этого сообщалось, что злоумышленник выманил у пенсионера более 120 тысяч рублей, представившись его внуком.