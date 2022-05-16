В Музее Победы наградили победителей Московской Спартакиады молодежи допризывного возраста

Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

В Музее Победы прошло награждение победителей Московской Спартакиады молодежи допризывного возраста. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщила пресс-служба музея.

Саму церемонию провели 13 мая. Она состоялась в Зале Славы, награды получили команды-победители и те, кто показал наивысшие результаты в отдельных видах состязаний.

В соревнованиях по военно-технической подготовке среди сборных команд административных округов города Москвы первое место завоевала команда СВАО, второе место заняла команда ЮАО и третье место было добыто в упорной борьбе командой ВАО.

Помимо этого, в программу Спартакиады вошли этапы по скоростному надеванию ОЗК, неполной сборке и разборке макета автомата, бега на 100 метров, стрельбы из пневматической винтовки, вождению учебного легкового авто и картингу.

Всего же в программу соревнований вошли этапы по надеванию ОЗК , неполной разборки и сборки макета автомата, бега 100 метров, стрельбы из пневматической винтовки, выполнения упражнения по вождению учебным легковым автомобилем и картингом.

В прошедшую субботу, 14 мая, в Московском Музее Победы прошел XVII Пасхальный фестиваль детского творчества. В мероприятии приняли участие 400 детей и подростков от восьми до 18 лет из многодетных семей, детских домов и социальных учебных центров.