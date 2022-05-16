Пьяный житель Сергиева Посада заколол собственную мать

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Житель Сергиева Посада обвиняется в убийстве матери. Об этом в понедельник, 16 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, вечером 13 мая 28-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Поругавшись с матерью, он схватил нож и несколько раз ударил им женщину. Она скончалась на месте происшествия.

Осознав, что сделал, мужчина позвонил своему отцу и во всем признался. Рядом с трупом его застигли родственница и соседка, которые обратились в правоохранительные органы. Мужчина попытался бежать, но его задержали «по горячим следам».

Также 16 мая стало известно о задержании мужчины, зарезавшего свою сожительницу в квартире на севере столицы.