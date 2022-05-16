Карманница обокрала пенсионерку в столичном магазине. Видео

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Россия, Москва, Зеленоград, 8-й микрорайон Карта всех событий

Карманница обокрала пенсионерку в продуктовом магазине. Об этом в понедельник, 16 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, злоумышленница вытащила кошелек из сумки 81-летней пенсионерки в продуктовом магазине в 8-м микрорайоне. Материальный ущерб составил 24 тысячи рублей.

Момент кражи попал на камеру видеонаблюдения.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по Москве

Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали 42-летнюю карманницу в Московской области. Выяснилось, что постоянной прописки ни в столице, ни в области женщина не имеет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

13 мая стало известно, что девушка украла детскую коляску на востоке столицы.