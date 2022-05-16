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Четыре человека пострадали в ДТП из-за паука в Новой Москве

Елена Самойлова
Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП из-за паука в Новой Москве
Фото: Пресс-служба ГИБДД по Москве
Россия, Москва, Щербинка, Флотская улица Карта всех событий

Четыре человека пострадали в ДТП из-за паука. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла на улице Флотской в Щербинке. Женщина за рулем автомобиля «Хендэ» выехала на встречную полосу и столкнулась с «Мерседесом». В результате ДТП женщина-водитель пострадала, ее госпитализировали сотрудники санавиации с переломами ног, сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Водитель «Мерседеса» и два пассажира, один из которых 15-летний подросток, также доставлены в больницу с травмами.

Муж предполагаемой виновницы ДТП пояснил, что на лицо его супруги упал паук, из-за чего она растерялась и потеряла контроль.

Обстоятельства ДТП сейчас выясняют сотрудники ГИБДД.

Также 16 мая сообщалось, что более 100 ДТП зарегистрировано в Москве на минувшей неделе.

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