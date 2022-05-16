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Более 100 ДТП зарегистрировано в Москве на минувшей неделе

Елена Самойлова
Происшествия
Более 100 ДТП зарегистрировано в Москве на минувшей неделе
Фото: Госавтоинспекция Москвы

С 11 по 15 мая на столичных дорогах зарегистрировано 116 аварий. Об этом в среду, 11 мая, сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.

По данным Госавтоинспекции, жертвами ДТП стали четверо, а пострадали 124 человека, среди которых 17 несовершеннолетних.

Наиболее распространенными видами аварий по-прежнему остаются столкновения транспортных средств (47) и наезды на пешеходов (38). При этом более 40 процентов происшествий из этого числа произошли в зоне действия пешеходных переходов.

Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
4/10
Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы

Также на минувшей неделе было семь аварий с участием мотоциклистов и столько же — с участием велосипедистов.

Самыми аварийными днями стали четверг и суббота: в эти дни происходило по 27 ДТП. Менее аварийным днем стало воскресенье — 14 дорожно-транспортных происшествий.

16 мая днем произошла авария на 96-м километре внешней стороны МКАД. Водитель автомобиля каршеринга столкнулся с грузовиком марки «Хендэ», двигающимся в соседнем ряду.

В результате пострадало несколько человек. Один из них был эвакуирован при помощи авиации.

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