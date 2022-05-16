Один из пострадавших в ДТП на 96-м километре МКАД эвакуирован при помощи авиации

Фото: Пресс-служба городского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности

Россия, Москва, МКАД, 96-й километр Карта всех событий

Одного из пострадавших в аварии на МКАД эвакуировали в лечебное учреждение вертолетом. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в понедельник, 16 мая.

По обновленным данным, пострадало четыре человека. На место прибыли экстренные службы города, в том числе — экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра. На нем был эвакуирован один из травмированных.

ДТП произошло на 96-м километре внешней стороны МКАД. Водитель автомобиля каршеринга столкнулся с грузовиком марки «Хендэ», двигающимся в соседнем ряду.