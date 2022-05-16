Катя Гордон посоветовала экс-мужу в новом браке избавиться от пагубных привычек

Фото: Youtube / Сама Меньшова

Правозащитница Екатерина Гордон отреагировала на новость о венчании ее бывшего супруга с новой женой, которая на 38 лет его моложе. Она отметила, что ее проблемы в паре могут возникнуть не из-за разницы в возрасте, а по причине нездоровых привычек телеведущего.

— Венчание поддерживаю. Желаю счастья от души. Если Саша еще ради юной супруги возьмется за здоровье и бросит пить все, что крепче кефира — так вообще проблемы в разнице в возрасте не будет никакой. Совет да любовь, — цитирует журналистку Пятый канал.

16 мая стало известно, что телеведущий Александр Гордон обвенчался с арфисткой Софией Каландадзе, которая на 38 лет младше него. Несколько месяцев назад пара тайно зарегистрировала свои отношения в одном из ЗАГСов. Венчание 58-летнего ведущего и 20-летней арфистки прошло в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале.

С предыдущей женой, актрисой Нозанин Абдулвасиевой, которая на 30 лет младше него, Гордон развелся в 2020 году после шести лет брака. На момент их свадьбы девушке также было 20 лет. В браке родились двое сыновей — Александр и Федор. После развода Гордон заявлял, что больше никогда не женится.