Москвичей попросили проявить осторожность из-за сильного ветра и дождя

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Москвичей и гостей столицы просят проявить осторожность из-за сильного ветра и дождя. Об этом в понедельник, 16 мая, в своем Telegram-канале сообщил Комплекс городского хозяйства Москвы.

Синоптики предвещают в столице сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду и кратковременные дожди. Рекомендуется быть максимально внимательными на улице и держаться подальше от высоких насаждений. Также не стоит парковать автомобили возле неустойчивых конструкций и крупных кустарников и деревьев, говорится в сообщении Горхозяйства Москвы.

Ранее в понедельник в столице и Подмосковье был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы. Предупреждение действует до 21:00 16 мая.

По прогнозам синоптиков, столичный регион продолжит находиться под влиянием циклона. В тыловой части циклонического вихря будет наблюдаться облачная погода с прояснениями. В Москве столбик термометра не поднимется выше 14 градусов тепла, по Московской области — выше 16 градусов.