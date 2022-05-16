«Желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе из-за грозы до вечера 16 мая
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«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за грозы. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России в понедельник, 16 мая.
— Погода потенциально опасна. Местами гроза, — говорится в сообщении.
Отмечается, что предупреждение в Москве и Подмосковье действует с 11:00 до 21:00 16 мая.
По прогнозам синоптиков, в понедельник, 16 мая, столичный и подмосковный регионы продолжат находиться под влиянием циклона. В тыловой части циклонического вихря будет наблюдаться облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди.
В Москве столбик термометра не поднимется выше 14 градусов тепла, по Московской области — выше 16 градусов. Ветер будет дуть северо-западный, 5-10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.
Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву придет тепло. По его словам, это произойдет в середине третьей декады мая. Процесс потепления пройдет плавно. К середине декады температура дорастет до нормальных значений: днем будет около 20 градусов, отметил синоптик.