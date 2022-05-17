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Скончался первоиерарх Русской зарубежной церкви Иларион

Юлия Курганова
Общество
Скончался первоиерарх Русской зарубежной церкви Иларион
Фото: Pexels

В Соединенных Штатах умер митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский, первоиерарх Русской зарубежной церкви Иларион. Ему было 74 года. Об этом сообщило в понедельник, 16 мая, ТАСС со ссылкой на настоятеля православного храма святого Иоанна Предтечи в Вашингтоне отца Виктора.

— Сегодня в 14:00 (21:00 по московскому времени — прим. «ВМ») отошел ко Господу наш дорогой первоиерарх митрополит Иларион. Подробности будут позже, — рассказал он агентству.

Позже информацию об смерти Илариона подтвердила РПЦЗ на официальном сайте.

Митрополит Иларион (в миру Игорь Капрал) родился в 1948 году в Канаде. В 1967 году поступил в Свято-Троицкую духовную семинарию в Джорданвилле (США). В 1984 году иеромонах Илариона был хиротонисан во епископа Манхэттенского. Архиерейским собором РПЦЗ был утвержден в должности заместителя секретаря Архиерейского синода РПЦЗ.

В 1996 году митрополита Илариона назначили на Сиднейскую и Австралийско-Новозеландскую кафедру с возведением в сан архиепископа. В марте 2008 года он являлся исполняющим обязанности председателя Архиерейского Синода РПЦЗ. 13 мая 2008 года на Архиерейском соборе РПЦЗ Илариона избрали председателем Архиерейского синода РПЦЗ.

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