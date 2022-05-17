Ученые назвали первый симптом деменции

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Специалисты сообщили, что с возрастом риск развития деменции увеличивается. Забывчивость и рассеянность могут стать первыми признаками данного заболевания.

Результаты нового исследования показали, что появление одного ощущения может предшествовать ухудшению памяти, которая является одним из главных симптомов болезни Альцгеймера.

Ученые выявили один индикатор этого заболевания. Когда людям кажется, что их память или мыслительные способности ухудшаются несмотря на то, что результаты тестов этого не подтверждают, в медицине это называется «субъективным когнитивным нарушением» (СКН).

Исследователи установили, что СКН является фактором риска, но при этом его нельзя считать однозначным предвестником приближающейся деменции.

— У многих людей с СКН прогрессирующих ухудшений когнитивных функций не наблюдается. Чтобы более точно определить степень риска, необходимо учитывать и другие факторы. Если в дополнение к СКН у пациента выявляется накопление определенных белков в клетках головного мозга, тогда это можно считать убедительным признаком развивающейся болезни Альцгеймера, — отметили ученые.

Исследователи выяснили, что сочетание СКН и положительного статуса по белку бета-амилоиду служит четким индикаторов деменции в ее ранней фазе, сообщается в журнале Alzheimer's and Dementia.

Геронтолог Юрий Конев дал советы, как избежать деменции в пожилом возрасте. По его мнению, замедлить развитие деменции поможет здоровый образ жизни, а также разнообразное питание. Врач посоветовал придерживаться принципов средиземноморской диеты, которая включает большое количество овощей и фруктов.