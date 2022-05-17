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Ясновидящая Кажетта назвала шесть имен, под которыми чаще всего рождаются гении

Дарья Муромская
Общество
Ясновидящая Кажетта назвала шесть имен, под которыми чаще всего рождаются гении
Кадр из фильма «Умница Уилл Хантинг»

Специалисты считают, что в каждом имени заложена особая энергетика, которая определяет характер и судьбу человека. Шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какие имена носят одаренные личности.

Сергей

Обладатель этого сильного имени с детства отличается уникальным мышлением и способностью к анализу. Выдающийся интеллект позволяет Сергею решать самые сложные задачи, работать с огромными потоками информации, пропуская каждую ситуацию через себя. Отстраненный ум позволяет трезво рассматривать проблему с разных сторон.

Сергей уравновешен и рассудителен, обладает широким кругозором и великолепной памятью. Он быстро анализирует информацию, сопоставляя различные принципы и рождая собственные идеи.

Светлана

На первый взгляд, обладательница этого имени кажется замкнутой и робкой. Но за внешним спокойствием скрывается недюжинный интеллект и огромная сила воли.

Светлана всегда добивается задуманного, она долго собирает информацию и не торопится воплощать идеи в жизнь. Если перед ней стоит сложная интеллектуальная задача, можно не сомневаться, что решение будет найдено. Неважно, сколько времени и сил на это будет потрачено. Если Светлана реализует свой потенциал, то благодаря трудолюбию добьется больших успехов.

Александр

Обладает живым умом и развитым воображением. Александр решителен, остроумен и упрям. Сочетание этих качеств позволяет ему добиваться успеха в самых разных областях.

Он может стать талантливым режиссером, актером, переводчиком, телеведущим. Александры, склонные к работе в уединении, могут стать гениальными учеными, юристами, путешественниками и мореплавателями.

Диана

Эта девочка с детства считает себя очень талантливой. И она права: Диана может преуспеть не только в науке, медицине, но и в творческой деятельности. Чем бы ни занималась взрослая Диана, она всегда старается достичь максимальных высот в профессии.

Она много читает, постоянно развивается и учится новому, для нее не существует слишком сложных проблем. Даже если Диана не находит решения, то придумывает оригинальный выход. Она сохраняет трезвый ум до глубокой старости, постоянно тренируя мозг и оставаясь активной.

Илья

Размышляя над решением проблемы, Илья долго анализирует ее с разных сторон. Благодаря развитому интеллекту и упорядоченному стилю мышления он всегда находит выход из сложной ситуации. Уравновешенный и спокойный мужчина с этим именем никогда не начнет проект, если до конца не уверен в успехе.

Благодаря проницательности и развитой интуиции Илье удается избегать проблем. Самые трудные задачи он решает поэтапно, продвигаясь к цели небольшими шагами.

Любовь

Креативное мышление помогает обладательнице этого имени находить решение в любой ситуации. Логические способности, изобретательный ум и прекрасное чувство юмора — сочетание, определяющее ее гениальность.

Люба мастерски владеет анализом, быстро сопоставляет факты и умеет добиваться цели с минимальными затратами. Всю жизнь она стремится покорять новые вершины и расширять границы возможностей, добиваясь успеха в самых разных областях.

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