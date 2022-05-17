Ясновидящая Кажетта назвала шесть имен, под которыми чаще всего рождаются гении

Кадр из фильма «Умница Уилл Хантинг»

Специалисты считают, что в каждом имени заложена особая энергетика, которая определяет характер и судьбу человека. Шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какие имена носят одаренные личности.

Сергей

Обладатель этого сильного имени с детства отличается уникальным мышлением и способностью к анализу. Выдающийся интеллект позволяет Сергею решать самые сложные задачи, работать с огромными потоками информации, пропуская каждую ситуацию через себя. Отстраненный ум позволяет трезво рассматривать проблему с разных сторон.

Сергей уравновешен и рассудителен, обладает широким кругозором и великолепной памятью. Он быстро анализирует информацию, сопоставляя различные принципы и рождая собственные идеи.

Светлана

На первый взгляд, обладательница этого имени кажется замкнутой и робкой. Но за внешним спокойствием скрывается недюжинный интеллект и огромная сила воли.

Светлана всегда добивается задуманного, она долго собирает информацию и не торопится воплощать идеи в жизнь. Если перед ней стоит сложная интеллектуальная задача, можно не сомневаться, что решение будет найдено. Неважно, сколько времени и сил на это будет потрачено. Если Светлана реализует свой потенциал, то благодаря трудолюбию добьется больших успехов.

Александр

Обладает живым умом и развитым воображением. Александр решителен, остроумен и упрям. Сочетание этих качеств позволяет ему добиваться успеха в самых разных областях.

Он может стать талантливым режиссером, актером, переводчиком, телеведущим. Александры, склонные к работе в уединении, могут стать гениальными учеными, юристами, путешественниками и мореплавателями.

Диана

Эта девочка с детства считает себя очень талантливой. И она права: Диана может преуспеть не только в науке, медицине, но и в творческой деятельности. Чем бы ни занималась взрослая Диана, она всегда старается достичь максимальных высот в профессии.

Она много читает, постоянно развивается и учится новому, для нее не существует слишком сложных проблем. Даже если Диана не находит решения, то придумывает оригинальный выход. Она сохраняет трезвый ум до глубокой старости, постоянно тренируя мозг и оставаясь активной.

Илья

Размышляя над решением проблемы, Илья долго анализирует ее с разных сторон. Благодаря развитому интеллекту и упорядоченному стилю мышления он всегда находит выход из сложной ситуации. Уравновешенный и спокойный мужчина с этим именем никогда не начнет проект, если до конца не уверен в успехе.

Благодаря проницательности и развитой интуиции Илье удается избегать проблем. Самые трудные задачи он решает поэтапно, продвигаясь к цели небольшими шагами.

Любовь

Креативное мышление помогает обладательнице этого имени находить решение в любой ситуации. Логические способности, изобретательный ум и прекрасное чувство юмора — сочетание, определяющее ее гениальность.

Люба мастерски владеет анализом, быстро сопоставляет факты и умеет добиваться цели с минимальными затратами. Всю жизнь она стремится покорять новые вершины и расширять границы возможностей, добиваясь успеха в самых разных областях.