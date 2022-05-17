В Щукинском парке и Всехсвятской роще обновят детские и спортивные площадки

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Щукинский парк Карта всех событий

В Щукинском парке и Всехсвятской роще обновят существующие детские и спортивные площадки, а также создадут новые. Об этом во вторник, 17 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Сейчас в Щукинском парке и Всехсвятской роще спортивные и детские площадки размещены неравномерно, в некоторых местах ощущается их нехватка, — сказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.

Он отметил, что оборудование нынешних зон для игр и спорта сильно устарело и не отвечает современным требованиям.

На территории Всехсвятской рощи обновят два игровых поля и площадку для воркаута.

В Щукинском парке приведут в порядок тренажерную зону и оборудуют зону для настольного тенниса. Помимо этого, специалисты проведут работы по размещению небольших площадок с тренажерами. Их планируется установить вдоль транзитных маршрутов.

Отмечается, что границы площадок сдвигать не будут. Новые будут установлены с учетом необходимого расстояния от деревьев, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что в парке «Покровское-Стрешнево» появится шесть новых спортивных площадок. Территорию парка дополнительно озеленят и приведут в порядок ранее существовавшие спортивные зоны.