Движение в центре Москвы ограничат из-за велофестиваля и полумарафона

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Несколько улиц в центре Москвы перекроют для движения транспорта с 20 по 23 мая в связи с проведением всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы во вторник, 17 мая.

— Для проезда будет закрыта площадь Васильевский Спуск, Малый Устьинский мост, участки Китайгородского, Крымского и Новокрымского проездов, Старой и Новой площадей, Смоленского и Зубовского бульваров, а также Москворецкой, Гончарной, Котельнической, Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской, Ростовской, Смоленской и Краснопресненской набережных. С 22 мая до окончания мероприятия там также ликвидируют парковочные места, — говорится в сообщении.

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Помимо этого, в связи с проведением весеннего велофестиваля и велогонки «Садовое кольцо» 20 и 21 мая движение будет ограничено на двух участках проспекта Академика Сахарова. 21 мая также нельзя будет проехать по Садовому кольцу, улицам Порываевой, Каланчевской и Мясницкой и участкам проспекта Академика Сахарова.

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Движение на перекрытых участках будет возобновляться по мере продвижения колонны, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого в пресс-службе мэра и правительства столицы сообщили, что в 2022 году в столице запланировано четыре велофестиваля. Ближайшее мероприятие состоится 21 мая, а 9 июля состоится ночной заезд по Москве. Он приурочен Дню московского транспорта. Велосипедисты стартуют на Суворовской площади, проедут район Хамовники и остановятся на Болотной улице.