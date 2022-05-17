Проект «Добрый автобус» возобновил работу в Москве после пандемии

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Проект «Добрый автобус», на который приглашают участников «Московского долголетия», возобновил работу в Москве после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы во вторник, 17 мая.

В рамках проекта для москвичей старшего возраста устраивают туристические поездки по историческим местам города и области. 15 мая на маршруты уже вышло три автобуса, в экскурсиях приняли участие 150 человек. К июлю количество автобусов возрастет до 11.

— В этом году были обновлены маршруты и площадки. Особый акцент мы старались сделать на особо востребованных музеях, монастырях, общественных пространствах и других локациях, а также местах, куда сложно добраться самостоятельно, — подчеркнул глава департамента труда и социальной защиты населения столицы Владимир Филиппов.

Среди новых площадок — «Москвариум» на ВДНХ, Дом-музей Константина Станиславского, музей МХАТа и другие. Советник главы Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы и руководитель спецпроекта «Добрый автобус» Сабина Цветкова отметила, что цель проведения экскурсий — подарить горожанам старшего возраста новые впечатления.

По словам одного из участников «Московского долголетия» Сергея Жирова, благодаря проекту он смог своими глазами увидеть, насколько сильно изменились места, где он когда-то учился и отдыхал, передает официальный сайт мэра Москвы.

«Добрый автобус» возобновил работу 16 мая. До пандемии в проекте «Московское долголетие» работало 14 таких автобусов, на них ежемесячно проводилось более 300 экскурсий. За время работы проекта пассажирами автобуса стали более 191 тысячи москвичей.