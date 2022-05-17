Единый диспетчерский центр принял более 40 миллионов звонков за шесть лет

Фото: Д. Гришкин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Единый диспетчерский центр празднует в этом году шесть лет своей службы. За это время сотрудники приняли более 40 миллионов звонков. Об этом во вторник, 17 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Единый диспетчерский центр начал работу в мае 2016 года. Основным каналом обращений стала горячая линия. За первый год ее работы операторы приняли около двух миллионов заявок, — рассказал руководителя департамента информационных технологий города Москвы Роман Урнышев.

Отмечается, что жители столицы чаще всего обращались по вопросам неисправности освещения, лифтов, очистки мусоропровода, работы отопительных приборов и системы водоснабжения.

В единый диспетчерский центр можно направить информацию по различным вопросам в сфере ЖКХ. Около 80 процентов запросов от жителей решаются в день обращения.

С 2020 года помощь гражданам осуществляет виртуальный помощник. За время своей работы он обработал более 1,7 миллиона звонков москвичей. Сегодня его база знаний насчитывает свыше 80 тематик, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого москвичам объяснили, как зафиксировать факт нарушения качества услуг ЖКХ. Жители столицы при обнаружении некачественной коммунальной услуги могут сообщить об этом в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации, жилищного объединения или ресурсоснабжающей организации.