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В апреле в Москве зарегистрировали рекордное количество браков за 12 лет

Георгий Соланович
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В апреле в Москве зарегистрировали рекордное количество браков за 12 лет
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В апреле 2022 года в Москве зарегистрировали рекордное количество браков за последние 12 лет — за месяц поженились около девяти тысяч пар, сообщила исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Светлана Уханева во вторник, 17 мая.

— В апреле текущего года в Москве зарегистрировали брак около девяти тысяч пар. С 1926 года такое большое количество браков фиксировалось только в 2010 году, когда в Москве поженились более 9,7 тысячи молодоженов. Только 30 апреля в Москве заключили брак около 1000 пар. Также в апреле были популярны 29 апреля (в этот день поженились более 650 пар) и 22 апреля — эту дату для бракосочетания выбрали более 600 пар, — уточнила она.

Примечательно, что по сравнению с прошлым годом число браков увеличилось на 65 процентов. Чаще всего брак заключали во Дворце бракосочетания № 1(более 670 пар), а самой популярной выездной площадкой для проведения церемонии стал ресторан в Башне «ОКО» (более 160 пар), передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в столице за время майских праздников заключили брак более 1,6 тысячи пар, что на 20 процентов больше, чем в аналогичный период прошлого года.

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