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Первый ипотечный заем по программе кредитования малого и среднего бизнеса выдали в Москве

Георгий Соланович
Город
Первый ипотечный заем по программе кредитования малого и среднего бизнеса выдали в Москве
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Первый ипотечный кредит в рамках городской программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса (МСП) в размере 12 миллионов рублей выдали в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы во вторник, 17 мая.

Индивидуальный предприниматель получил финансовые средства сроком на 15 лет на покупку коммерческой недвижимости.

— При поддержке города представители малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели смогут приобрести офисные, торговые или другие объекты недвижимости на льготных условиях. Бизнес-ипотека особенно актуальна для предпринимателей, которые хотят развивать свое дело на собственной площади, тем самым экономя на аренде, — заявил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Бизнес-ипотеку до 50 миллионов рублей от 6,5 процента годовых на первый год кредитования могут получить зарегистрированные в столице предприятия вне зависимости от сферы ведения бизнеса, передает официальный сайт мэра Москвы.

16 мая сообщалось, что за время действия пакета антикризисных мер, направленного на поддержку и стабилизацию столичных застройщиков, девелоперы получили помощь в размере 9,4 миллиарда рублей.

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