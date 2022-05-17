Какой автомобиль подойдет для поездок на дачу

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Есть несколько самых главных критериев, которым должна соответствовать машина для поездок на дачу. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоэксперт Петр Баканов.

— Если мы говорим об авто для дачи, то речь обычно все-таки идет о семье, которая ездит туда. В этом случае важен большой багажник и достаточно просторный салон, чтобы семья вместилась с приемлемым удобством. И третье: нужен хороший дорожный просвет, если дорога до дачи плохо заасфальтирована, — рассказал специалист.

Кроме того, в машине должен быть кондиционер, так как дачники летом могут попасть в пробку. Находиться в такой период в некондиционируемом салоне не очень приятно, подчеркнул Баканов.

Полезны и некоторые другие дополнительные функции, заметил собеседник «ВМ».

— Хорошо бы, чтобы у машины были штатные рейлинги на крыше, чтобы закрепить верхний багажник-корзину. Это поможет перевезти дополнительную поклажу или стройматериалы, чем тоже дачники занимаются. Если дальше формировать этот образ, то хорошо бы, чтобы для транспортного средства был одобрен фаркоп: дачники часто строят свои дома сами, им приходится возить много грузов, поэтому многие покупают прицепы. Должно быть стандартное место для установки фаркопа, чтобы этот аксессуар продавался у того же дилера либо в рознице и чтобы не было претензий у ГАИ и при техосмотре, — пояснил специалист.

Баканов отметил, что для дачного автомобиля приветствуется полный привод. Однако тут все зависит от расположения дачи: если дороги зимой не чистятся и снега много, то лучше, если все колеса будут ведущими.

Под критерии машины для дачи хорошо подходят внедорожники и кроссоверы, а в случае если дорога хорошая, можно приобрести более простой автомобиль, отметил эксперт.

— Предполагается, что это должен быть кузов-универсал, в него больше вещей влезет. Подходит большая часть автомобилей Renault. Недаром тот же Renault Logan считается пенсионерской и дачной машиной. Производителей много, но это яркий пример: машина простая, надежная, безотказная. При этом там и задний ряд вместительный, и багажник. Любой кроссовер можно назвать: от Hyundai Creta до китайских машин. Любой внедорожник: «Нива», «УАЗ Патриот» и т. д. Даже Skoda Octavia с большим багажником будет хорошим вариантом для дачника, у которого все нормально с дорогой, — рассказал собеседник «ВМ».

Пикапы — отличный вариант, который часто берут как альтернативу внедорожнику для строительства дачи, отметил Баканов. Но если говорить о практичности, то лучше брать не дорогой пикап, а коммерческий транспорт с двойной кабиной. Например, подойдет «Соболь» или «Газель», заключил специалист.