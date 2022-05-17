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Жираф Глафира вышла в открытый вольер Центра воспроизводства Московского зоопарка

Георгий Соланович
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Жираф Глафира вышла в открытый вольер Центра воспроизводства Московского зоопарка
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Жираф Глафира вышла в открытый вольер Центра воспроизводства областного филиала Московского зоопарка. Об этом сообщили в пресс-службе столичного зоосада во вторник, 17 мая.

Видео: Телеграм-канал агентства городских новостей «Москва»

— Наша южноафриканская жираф Глафира уже гуляет в уличном вольере и с удовольствием приветствует посетителей. Несмотря на то, что в ее распоряжении обширная площадь около 60 соток, Глаша большую часть времени действительно предпочитает держаться ближе к экскурсионным группам, поэтому ее можно рассмотреть со всех сторон, — говорится в сообщении пресс-службы.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова подчеркнула, что в открытые вольеры жирафов выпускают только после установления теплых ночных температур. При этом двери в ангар всегда остаются открытыми — там сотрудники зоосада оставляют еду для животного. Примечательно, что за день жираф может употребить около 40 килограмм еды, передает агентство городских новостей «Москва».

После зимы многие звери проснулись от спячки, у кого-то появилось потомство, а некоторые норовят испортить имущество зоопарка и даже попытаться сбежать. «Вечерняя Москва» собрала самые популярные новости о ярких событиях Московского зоопарка весной 2022 года.

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