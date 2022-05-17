Берлускони заявил, что в мире некому вести переговоры с Россией по Украине

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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что в мире нет лидеров, которые были бы способны вести с Россией переговоры по украинскому вопросу. Такое мнение он выразил во вторник, 17 мая.

— Один из мировых лидеров, который должен был привести (президента России Владимира — прим. «ВМ») Путина за стол переговоров, назвал его военным преступником. Другой — секретарь НАТО — заявил, что независимость Донбасса никогда не будет признана, — заявил итальянский политик.

Он добавил, что Италия имеет непосредственное отношение к конфликту на Украине, так как поставляет Киеву оружие, передает ТАСС.

9 мая глава Министерства иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо рассказал о том, что направляемое Киеву оружие нельзя использовать для удара по России. Некоторое время назад экс-премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что не поддерживает направление наступательного оружия Украине. Помимо этого, против снабжения Киева более тяжелым вооружением выступил и лидер партии «Лига», также входящей в правящую коалицию, Маттео Сальвини.