Сергунина: Начинающим предпринимателям в Москве доступны кредиты по льготной ставке

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В рамках Московской программы льготного кредитования малые и средние предприятия, зарегистрированные в столице не больше года назад, могут получить финансирование на особых условиях. Об этом во вторник, 16 мая, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Город выступает поручителем и субсидирует 14 процентов ставки по кредиту — на величину ключевой ставки Центробанка. Благодаря этому у начинающих предпринимателей есть возможность получить заем на льготных условиях — вплоть до ноля процентов годовых, — отметила заммэра.

По ее словам, льготная ставка будет действовать в течение года и составит от ноля до 18 процентов в зависимости от выбранного банка. Заем выдается сроком до трех лет, а его максимальная сумма составит пять миллионов рублей.

Отмечается, что к программе правительства Москвы присоединились Сбер, Промсвязьбанк и банк «Открытие».

Фото: Пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы

Так, «Открытие» с учетом субсидирования ставки предлагает начинающим предпринимателям кредиты под ноль процентов годовых.

Директор департамента кредитных продуктов и технологий блока малый и средний бизнес банка «Открытие» Елена Куроптева добавила, что данная программа позволяет получить доступ к финансированию тем предпринимателям, которым особенно нужны финансовые ресурсы.

До этого заммэра рассказала о бесплатных консультациях для малого бизнеса Москвы. По ее словам, предприниматели получили около 39 тысяч бесплатных консультаций с начала года.

Также Сергунина напомнила, что с 12 марта работает прямая линия по вопросам поддержки бизнеса в условиях санкций.