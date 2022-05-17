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В народном календаре дата получила название Ирина (Арина) рассадница. 18 мая наши предки сжигали на полях старую сухую траву и высаживали рассаду капусты. По приметам дня определяли, когда следует начинать посев. Православная церковь 18 мая почитает мученицу Ирину, жившую во второй половине I века.

Запрещается в этот день оставлять на ночь грязные кастрюли и любую кухонную утварь, в противном случае темные силы прилетят и останутся в вашем жилище навсегда. После этого они будут пугать всех, кто проживают в доме, будут насылать на них ссоры, неудачи и беды.

Помните о том, что нельзя в этот день перепрыгивать и переступать через валяющиеся около полей и огородов деревья. Говорят, что их положила преподобная Ирина (Арина в народе), чтобы не пустить темные силы.

Если вы переступите через них и нарушите запрет, то принесете домой темные силы, которые начнут пожирать жилище изнутри, как и тех, кто там проживает. Нельзя нарушать этот запрет, в противном случае можно стать несчастным на всю оставшуюся жизнь.

Приметы погоды:

Если еловые почки распустились, то с посевом медлить нельзя.

Зацвела черемуха — скоро похолодает.

Чем раньше зацвела черемуха, тем жарче будет лето.

Если после полива земля быстро впитывает воду, то покос будет сухим. Если же вода растекается по земле, то во время покоса будут идти дожди.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Как 18 мая уберечься от бед и неудач

Именины отмечают: Яков, Адриан, Ирина.