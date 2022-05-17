Первые площади строящегося индустриального парка «Руднево» стали доступны для аренды

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Первые площади строящегося индустриального парка «Руднево», который войдет в состав особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва», стали доступны для аренды инвесторам. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы во вторник, 17 мая.

— Сдача в эксплуатацию первой очереди (индустриального парка «Руднево» — прим. «ВМ») запланирована в этом году. Инвесторы могут претендовать на помещения общей площадью 4,5 тысячи квадратных метров в двух новых корпусах. Заявки от потенциальных арендаторов уже принимаются к рассмотрению, — уточнил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что в строящемся многофункциональном комплексе возводят более 280 тысяч квадратных метров производственных площадей. Потенциальных инвесторов будут оценивать по таким критериям, как экологичность производства и выпускаемой продукции, зарегистрированные права на объекты интеллектуальной собственности и другие.

«Руднево» станет шестой площадкой в составе столичной ОЭЗ. По словам генерального директора технополиса Геннадия Дегтева, после включения индустриального парка в состав особой экономической зоны компании площадки смогут воспользоваться всеми доступными для резидента преференциями, передает агентство новостей «Москва».

До этого стало известно, что технополис «Москва» наладил производство инновационной косметики. Этой осенью начнется ее производство.