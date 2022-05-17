Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Технополис «Москва» наладил производство инновационной косметики

Александр Афонин
Город
Технополис «Москва» наладил производство инновационной косметики
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 42к13 Карта всех событий

Этой осенью в технополисе «Москва» начнется производство инновационной косметической продукции. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник, 17 мая.

— Резидент столичной особой экономической зоны к концу 2022 года начнет выпуск медицинских инъекционных препаратов для мезотерапии, а в 2023 году запустит профессиональную косметическую линейку продукции для ухода за кожей, — сказал он.

Заммэра отметил, что в проект было инвестировано более 170 миллионов рублей. Новое производство будет соответствовать современным стандартам и выполнит задачи по импортозамещению.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский добавил, что на данный момент специалисты завершили строительные работы, начата подготовка к установлению оборудования и чистых зон, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого компания из технополиса «Москва» разработала систему для проведения медицинских экспресс-анализов без необходимости в лаборатории. Новый прибор может использоваться как в гражданских, так и в военных госпиталях и поликлиниках.

Косметика импортозамещение технополис «Москва»
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Евроненавидение подсчитало голоса

Герман Клименко
Герман Клименко

Чипы под санкциями: что происходит с российской микроэлектроникой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фантомные боли не покидают поуехавших

Драгана Трифкович
Драгана Трифкович

Расцвет нацизма — закат Европы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские пришли за своим

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Мягко выражаясь, чувства не учли

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Готовимся к началу сезона фестивалей

Все мнения
О проекте