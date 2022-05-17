Технополис «Москва» наладил производство инновационной косметики

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

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Этой осенью в технополисе «Москва» начнется производство инновационной косметической продукции. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник, 17 мая.

— Резидент столичной особой экономической зоны к концу 2022 года начнет выпуск медицинских инъекционных препаратов для мезотерапии, а в 2023 году запустит профессиональную косметическую линейку продукции для ухода за кожей, — сказал он.

Заммэра отметил, что в проект было инвестировано более 170 миллионов рублей. Новое производство будет соответствовать современным стандартам и выполнит задачи по импортозамещению.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский добавил, что на данный момент специалисты завершили строительные работы, начата подготовка к установлению оборудования и чистых зон, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого компания из технополиса «Москва» разработала систему для проведения медицинских экспресс-анализов без необходимости в лаборатории. Новый прибор может использоваться как в гражданских, так и в военных госпиталях и поликлиниках.