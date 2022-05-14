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Прибор для экспресс-диагностики заболеваний разработали в технополисе «Москва»

Евгений Белоусов
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Прибор для экспресс-диагностики заболеваний разработали в технополисе «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Компания из технополиса «Москва» разработала систему для проведения медицинских экспресс-анализов без необходимости в лаборатории. Об этом сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский в субботу, 14 мая.

— Аппарат проводит тестирование по 19 показателям и помогает диагностировать диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы, щитовидной и предстательной железы, бесплодие, а также определить беременность и различные воспалительные процессы в организме, — сказал глава ведомства.

По словам Овчинского, новый прибор может использоваться как в гражданских, так и военных госпиталях и поликлиниках. При этом устройство можно будет применять в мобильных и стационарных диагностических лабораториях.

Отмечается, что для каждого анализа предусмотрена своя тест-система. На нужный тип картриджа наносят биоматериал, который при изучении дает информацию о состоянии здоровья пациента.

Это может быть слюна, моча, кровь из пальца или из вены. После этого картридж необходимо вставить в прибор, который его считывает.

Серийное производство прибора и картриджей для него может стартовать уже в 2023 году. Отечественная разработка соответствует всем международным стандартам, однако на 20 процентов дешевле любого иностранного аналога, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, в технополисе «Москва» идет активное развитие отечественной микроэлектроники. Так, на зеленоградской площадке «МИЭТ» началось создание инновационного центра микроэлектроники. Резидент технополиса «БУТИС» стал одним из предприятий, создающих микрочипы на территории города.

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