Стало известно, как создают микрочипы в технополисе «Москва»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Активное развитие отечественной микроэлектроники идет в технополисе «Москва», данное направление является одним из ключевых в сфере импортозамещения. Об этом в среду, 11 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Всего в Москве сегодня работают 32 компании, которые занимаются разработкой и выпуском микроэлектроники: элементов электронной аппаратуры, печатных схем и другой продукции. Отрасль активно развивается — инвестиции в основной капитал организаций в 2021 году составили более 16,5 миллиарда рублей, — сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Так, на зеленоградской площадке «МИЭТ» началось создание инновационного центра микроэлектроники. Резидент технополиса «БУТИС» стал одним из предприятий, создающих микрочипы на территории города, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что представители технополиса обсудили на встрече с партнерами из крупной особой технологической зоны Китая «Цзянбэй Синьцюй» сотрудничество в сфере микроэлектроники, информационных технологий и биомедицины. Деловые контакты с китайскими партнерами сейчас стратегически важны для российского бизнеса.

Московские резиденты ОЭЗ уже имеют опыт работы с КНР и новые контакты еще больше расширят их возможности. На следующих переговорах стороны обсудят двусторонний обмен кадрами, совместную организацию инкубаторов и акселераторов, возможность импорта китайских товаров в РФ, а также подписание рамочного соглашения о сотрудничестве для долгосрочного и устойчивого взаимодействия.