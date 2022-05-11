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Технополис «Москва» расширяет сотрудничество с партнерами из Китая

Георгий Соланович
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Технополис «Москва» расширяет сотрудничество с партнерами из Китая
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Представители особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» обсудили на встрече с партнерами из крупной особой технологической зоны Китая «Цзянбэй Синьцюй» сотрудничество в сфере микроэлектроники, информационных технологий и биомедицины. Об этом в среду, 11 мая, сообщил генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дегтев.

— Мы начали серию переговоров с китайской ОТЗ «Цзянбэй Синьцюй». После первой встречи определили, что необходимо сотрудничать в области высоких технологий и продвижения товаров на рынки России и Китая, а также создать единую платформу подбора контрагентов, — заявил Дегтев.

По его словам, деловые контакты с китайскими партнерами сейчас стратегически важны для российского бизнеса. Дегтев отметил, что московские резиденты ОЭЗ уже имеют опыт работы с КНР и новые контакты еще больше расширят их возможности.

На следующих переговорах стороны обсудят двусторонний обмен кадрами, совместную организацию инкубаторов и акселераторов, возможность импорта китайских товаров в РФ, а также подписание рамочного соглашения о сотрудничестве для долгосрочного и устойчивого взаимодействия.

До этого сотрудники технополиса «Москва» получили благодарность за реализацию крупных индустриальных проектов, ввод в эксплуатацию новых площадей, освоение технологий, разработку новой продукции и другие важные достижения.

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