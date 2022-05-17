Андрей Бочкарев рассказал о ходе строительства развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, МКАД, 85-й километр, внутренняя сторона Карта всех событий

Специалисты завершили строительство развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе на 30 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На северо-востоке Москвы продолжается реконструкция развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе. В настоящий момент работы завершены на 30 процентов. Сейчас на объекте ведется устройство опор и пролетного строения строящегося путепровода через МКАД, устройство временных и постоянных съездов, — отметил заммэра.

По его словам, также продолжаются переустройство инженерных коммуникаций и демонтаж путепровода через МКАД.

Всего проектом предусмотрено возведение более пяти километров дорог. Бочкарев подчеркнул, что будущая развязка увеличит пропускную способность МКАД, Алтуфьевского и Липкинского шоссе, а также разгрузит местную улично-дорожную сеть.

До этого заммэра рассказал о ходе работ по реконструкции Шелепихинской набережной. По его словам, она ликвидирует существующий пешеходный разрыв между Карамышевской и Краснопресненской набережными.