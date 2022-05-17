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Неизвестный жестоко избил посетителя магазина на севере Москвы

Елена Самойлова
Происшествия
Неизвестный жестоко избил посетителя магазина на севере Москвы
Фото: Pexels
Россия, Москва, Дмитровское шоссе, 13к1 Карта всех событий

Неизвестный жестоко избил посетителя магазина и скрылся. Об этом во вторник, 17 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, в воскресенье вечером, 15 мая, у 35-летнего мужчины завязался конфликт с незнакомцем около магазина на Дмитровском шоссе, 13к1. В какой-то момент ссора переросла в драку. Злоумышленник жестоко избил мужчину и скрылся с места преступления на автомобиле.

Мужчина был госпитализирован. По предварительной информации, у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Злоумышленника разыскивают.

Накануне, 16 мая, сообщалось о том, что пьяный мужчина ударил друга ножом во время застолья на Лухмановской улице.

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