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Мужчина получил ножевое ранение после посиделок с другом

Елена Самойлова
Происшествия
Мужчина получил ножевое ранение после посиделок с другом
Фото: www.pixabay.com
Россия, Москва, Лухмановская улица Карта всех событий

Пьяный мужчина ударил своего друга ножом во время застолья. Об этом в понедельник, 16 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, ночью 15 мая в полицию поступило сообщение о раненом человеке на Лухмановской улице. Прибывшие на место сотрудники полиции около дома по указанному адресу обнаружили мужчину с колото-резаными ранениями живота и головы. Пострадавшего госпитализировали.

Через несколько часов правоохранители задержали подозреваемого на Большой Косинской улице. 35-летнего мужчину изобличили в том, что он ударил своего знакомого ножом во время застолья.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Также 16 мая стало известно о задержании мужчины, который зарезал свою сожительницу в Бибиреве.

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