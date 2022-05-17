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Более 900 тысяч рублей лишилась жительница Москвы, поверив «сотруднице банка»

Елена Самойлова
Происшествия
Более 900 тысяч рублей лишилась жительница Москвы, поверив «сотруднице банка»
Фото: Pixabay

Более 900 тысяч рублей женщина перевела незнакомке, которая представилась сотрудницей банка. Об этом во вторник, 17 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, женщине поступил звонок якобы из банка. Представившись сотрудником, неизвестная рассказала, что средства потерпевшей находятся под угрозой, а чтобы сохранить деньги, их необходимо перевести на другие банковские счета.

Собеседница убедила испуганную женщину обналичить 940 тысяч рублей и перевести их на «безопасный» счет. Вскоре после этого жительница столицы поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Накануне, 16 мая, стало известно, что на уловки мошенников попала еще одна жительница столицы. Незнакомец предложил ей выгодные путевки в пансионат, и покупательница выкупила их, оплатив переводом на сумму 48 тысяч рублей. После этого злоумышленник перестал выходить на связь.

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