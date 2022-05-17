Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Дом с необычной отделкой построят близ ВДНХ

Георгий Соланович
Город
Дом с необычной отделкой построят близ ВДНХ
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Сельскохозяйственной улице, вл. 26 Карта всех событий

Жилой комплекс с отделкой «под дерево» и открытыми балконами построят на Сельскохозяйственной улице Москвы. Об этом сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов во вторник, 17 мая.

По его словам, издалека балконы пяти 21-этажных зданий будут напоминать чешую дракона.

— У комплекса будет довольно неординарный архитектурный облик, даже в том, что касается материалов. Фактурность и многослойность корпусам придадут балконы и ламели, — пояснил Кузнецов.

Пять корпусов будут связаны между собой блоком общественного назначения — там разместятся помещения торговли и питания, а также офисы. Для отделки фасадов будут использовать алюмокомпозитные панели с имитацией текстуры дерева.

Дома будут развернуты относительно друг друга под небольшим углом. Прилежащую территорию благоустроят.

До этого сообщалось, что в зоне новостроек Нагорного района был сдан в эксплуатацию торговый центр с кафе на крыше. Отмечается, что здесь будут расположены кафе, скамейки для отдыха и цветники.

Строительство Жилье Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Евроненавидение подсчитало голоса

Герман Клименко
Герман Клименко

Чипы под санкциями: что происходит с российской микроэлектроникой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фантомные боли не покидают поуехавших

Драгана Трифкович
Драгана Трифкович

Расцвет нацизма — закат Европы

Все мнения
О проекте