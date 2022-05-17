Дом с необычной отделкой построят близ ВДНХ

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Сельскохозяйственной улице, вл. 26 Карта всех событий

Жилой комплекс с отделкой «под дерево» и открытыми балконами построят на Сельскохозяйственной улице Москвы. Об этом сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов во вторник, 17 мая.

По его словам, издалека балконы пяти 21-этажных зданий будут напоминать чешую дракона.

— У комплекса будет довольно неординарный архитектурный облик, даже в том, что касается материалов. Фактурность и многослойность корпусам придадут балконы и ламели, — пояснил Кузнецов.

Пять корпусов будут связаны между собой блоком общественного назначения — там разместятся помещения торговли и питания, а также офисы. Для отделки фасадов будут использовать алюмокомпозитные панели с имитацией текстуры дерева.

Дома будут развернуты относительно друг друга под небольшим углом. Прилежащую территорию благоустроят.

До этого сообщалось, что в зоне новостроек Нагорного района был сдан в эксплуатацию торговый центр с кафе на крыше. Отмечается, что здесь будут расположены кафе, скамейки для отдыха и цветники.