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Эксперты рассказали, в каких сферах будет наблюдаться стабильный рост зарплат

Ирина Игнатенко
Экономика
Эксперты рассказали, в каких сферах будет наблюдаться стабильный рост зарплат
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Эксперты рассказали, работникам каких сфер стоит ожидать прибавки в зарплате в ближайшее время.

Рынок труда точно так же регулируется через спрос и предложение, поэтому расти зарплаты будут там, где увеличивается спрос на кадры. Об этом сообщил директор по развитию бизнеса Сергей Сухоставец.

Так, в настоящее время наблюдается дефицит IT-специалистов, поэтому зарплаты в секторе продолжат расти. По данным от самих компаний, за последнее время индексация составила от 10 до 30 процентов.

Также могут вырасти зарплаты в сфере металлургии, добывающей промышленности и производстве электроники по причине высоких экспортных показателей и тренда на импортозамещение.

Во многих отраслях работодатели готовы увеличивать зарплаты сотрудникам в связи с ростом цен и общей инфляцией. Об этом сообщил основатель Video Inside Александр Мамичев. По его словам, стабильный рост зарплат будет происходить в сфере добычи полезных ископаемых, нефтегазопереработки, передает Life.ru.

Самая большая средняя зарплата в Москве в сфере строительства составляет 118 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Работа.ру».

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