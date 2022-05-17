Тренер рассказал, как приступить к занятиям бегом

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Чтобы приступить к занятиям бегом, можно начать с обычных прогулок, это поможет выработать привычку. При этом необязательно наличие специальной экипировки. Об этом сообщил учитель физической культуры, руководитель спортивного проекта Никита Калинин.

Он обратил внимание на важность самочувствия и правильный расчет нагрузки в соответствии с возможностями. Если болят суставы, на бег лучше не переходить, это может ухудшить состояние здоровья. Лучше начать с ходьбы и постепенно увеличивать скорость шага.

Также он рекомендовал перед занятиями бегом найти себе единомышленника или товарища для совместных пробежек. Это тоже может помочь мотивировать на занятия спортом. При этом тренер добавил, что есть люди, которые, наоборот, предпочитают бегать в одиночку, так как в этом время они могут побыть наедине с собой и своими мыслями. Кроме того, многие любят бегать под музыку, она помогает поддерживать темп, передает РИАМО.

Выбор специального снаряжения для бега — не такой важный шаг, добавил тренер. Для многих это просто оправдание, чтобы не начинать пробежку.

Главным инструментом для борьбы с избыточной массой тела являются кардиотренировки. Во время таких нагрузок организм использует подкожную жировую клетчатку в качестве главного источника энергии. Об этом «Вечерней Москве» рассказал фитнес-эксперт Эдуард Каневский.