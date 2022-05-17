Трамвай столкнулся с легковушкой на юго-западе Москвы

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Россия, Москва, Большая Черёмушкинская улица Карта всех событий

Легковой автомобиль столкнулся с трамваем № 26 при пересечении трамвайных путей. Об этом во вторник, 17 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что авария произошла около 9:40 утра на Большой Черемушкинской улице возле дома 18.

Пассажиры трамвая не пострадали, а водитель автомобиля получил травмы. В настоящее время ему помогают медики, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Подробности произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД. Движение на дороге было восстановлено спустя несколько минут.

Накануне, 16 мая, два автомобиля столкнулись на перекрестке. В результате ДТП одна из машин наехала на препятствие и перевернулась.