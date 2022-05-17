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Андрей Бочкарев: Началась архитектурная отделка платформы станции «Рижская» БКЛ метро

Александр Афонин
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Андрей Бочкарев: Началась архитектурная отделка платформы станции «Рижская» БКЛ метро
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

На платформенном участке станции «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена начались архитектурно-отделочные работы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 17 мая.

— Ведется укладка пола гранитом, на сегодняшний день выполнена отделка порядка 200 квадратных метров. Также здесь завершаются гидроизоляционные и монолитные работы, монтаж кирпичных перегородок, — сказал он.

Заммэра добавил, что после завершения работ специалисты начнут установки арочных порталов из нержавеющей станции. Их будет 16, они послужат проходами из центрального зала к платформам.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что работы по отделке технических помещений готовы на 82 процента. В пассажирской зоне — на 59 процентов.

14 мая Бочкарев оценил готовность пункта техосмотра на станции «Кленовый бульвар» БКЛ. По словам заммэра, общая строительная готовность объекта составляет 67 процентов.

Строительство Большая Кольцевая линия (БКЛ) Андрей Бочкарев
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