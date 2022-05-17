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Врач объяснила, как правильно подобрать диету для похудения

Анна Михалюк
Общество
Врач объяснила, как правильно подобрать диету для похудения
Фото: depositphotos

Врач-диетолог, эндокринолог Ольга Павлова рассказала о том, как правильно подобрать диету с учетом индивидуальных особенной организма.

Она рассказала, что самый первый и главный критерий, по которому можно определить, подходит диета или нет, — это самочувствие. Полноценная диета улучшает состояние и дает энергию.

— Если при похудении вы чувствуете голод, он будет стимулировать выброс стрессовых гормонов: адреналина, норадреналина и кортизола, которые стимулируют рост инсулина. И в результате вес будет стоять на месте. Диета должна быть комфортной. Иногда пациенты даже удивляются, что им приходится больше есть, чем в обычное время без похудения, и при этом они худеют. Важен не только размер порции, но и состав рациона по белкам, жирам и углеводам, — объяснила врач в новом выпуске на своем Youtube-канале.

Второй фактор — динамика веса и объемов. Если диета эффективна, то динамика должна быть каждую неделю: хотя бы 200 граммов за неделю или полсантиметра объемов должны уходить. Если вес не уходит, диету нужно поменять. Стратегию по похудению нужно менять раз в три месяца.

Третье, на что нужно обратить внимание — показания анализов. Важно смотреть за сахаром крови, инсулином, уровнем белка, липидном спектром и уровнем мочевой кислоты.

Ольга Павлова рассказала, как правильно пить воду и худеть. Рассчитывать необходимый объем нужно исходя из параметров идеального веса, а не текущего.

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