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Боеприпас разорвался в багажнике автомобиля в подмосковных Мытищах

Елена Самойлова
Происшествия
Боеприпас разорвался в багажнике автомобиля в подмосковных Мытищах
Фото: Telegram / Топор Live
Россия, Московская область, Мытищи, улица Крупской Карта всех событий

Ручной противотанковый гранатомет разорвался в багажнике автомобиля в подмосковных Мытищах. Об этом во вторник, 17 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В результате пострадали двое прохожих. Это подтвердили в пресс-службе МЧС по Московской области.

По словам собеседника «ВМ», знакомого с ситуацией, по предварительным данным, взрыв произошел в результате детонации боеприпаса. В багажнике были обнаружены предметы, похожие на армейские ручные гранатометы.

— Предположительно, это оружие шведского производства — модель АТ4, — заключил собеседник «ВМ».

Все произошло на парковке у дома на улице Крупской, сейчас место происшествия оцеплено, а люди из соседних домов эвакуированы.

27 апреля в центре столицы была обнаружена мина.

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