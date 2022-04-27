Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мину обнаружили в центре Москвы

Евгений Белоусов

Происшествия
Мину обнаружили в центре Москвы
Фото: Pixabay
Россия, Москва, Мантулинская улица, 5с2 Карта всех событий

В центре столицы обнаружили мину. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в среду, 27 апреля.

По словам собеседника «ВМ», мина была найдена на Мантулинской улице, дом 5, строение 2. Близлежащая территория, как уточнил он, в настоящее время огорожена. Детали произошедшего уточняются.

В январе на улицах Москвы нашли два снаряда времен Великой Отечественной войны. Один из снарядов обнаружили на месте строительства метро, а второй — на улице Демьяна Бедного.

До этого сообщалось, что мужчина нашел боеприпас во время уборки в квартире, полученной в наследство. Инцидент произошел в доме в Малом Васильевском переулке. Пространство квартиры было завалено множеством разных вещей, и наследник решил навести порядок. Во время уборки он обнаружил артиллерийскую мину.

В ноябре 2021 года на северо-западе города также нашли снаряд времен Великой Отечественной войны. Боеприпас обнаружили рядом с домом № 21 на проспекте Маршала Жукова.

Москва Взрывные устройства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Евгения Морозова
Евгения Морозова

Не давайте острой ситуации рушить семью

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Аренда втрое выгоднее

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Все мнения
О проекте