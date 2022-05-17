Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Терапевт пояснила, как избавиться от боли в запястьях при работе за компьютером

Ирина Игнатенко
Общество
Терапевт пояснила, как избавиться от боли в запястьях при работе за компьютером
Фото: Unsplash

Боли в кисти и запястье — это симптомы туннельного синдрома запястья, который возникает в результате сдавливания срединного нерва при длительной работе за компьютером с использованием мыши и клавиатуры. Как избавиться от неприятных ощущений, рассказала врач-терапевт Мария Сергеева.

Она отметила, что в течение дня нужно делать перерывы в работе и выполнять простые упражнения.

Во время выполнения первого необходимо сложить ладони вместе и развести локти в стороны. Кисти в это время должны быть сильно прижаты друг к другу, после чего необходимо опустить ладони в таком положении как можно ниже, не отрывая их друг от друга. Локти при этом остаются на прежнем уровне.

При выполнении второго упражнения необходимо выставить одну руку перед собой и согнуть ладонь так, чтобы внутренняя сторона была обращена к лицу. Второй рукой необходимо надавить на тыльную сторону ладони, сопротивляясь возникшему давлению.

Подобные упражнения необходимо делать как для правой, так и для левой руки.

Кроме того, в качестве профилактики туннельного синдрома можно подложить подушечку под запястье при работе с мышкой так, чтобы предплечье и кисть были на одном уровне, передает Life.ru.

До этого тренер Денис Помазной перечислил лучшие спортивные упражнения для офисных работников.

Работа Врачи Компьютеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Евроненавидение подсчитало голоса

Герман Клименко
Герман Клименко

Чипы под санкциями: что происходит с российской микроэлектроникой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фантомные боли не покидают поуехавших

Драгана Трифкович
Драгана Трифкович

Расцвет нацизма — закат Европы

Все мнения
О проекте