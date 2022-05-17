Терапевт пояснила, как избавиться от боли в запястьях при работе за компьютером

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Боли в кисти и запястье — это симптомы туннельного синдрома запястья, который возникает в результате сдавливания срединного нерва при длительной работе за компьютером с использованием мыши и клавиатуры. Как избавиться от неприятных ощущений, рассказала врач-терапевт Мария Сергеева.

Она отметила, что в течение дня нужно делать перерывы в работе и выполнять простые упражнения.

Во время выполнения первого необходимо сложить ладони вместе и развести локти в стороны. Кисти в это время должны быть сильно прижаты друг к другу, после чего необходимо опустить ладони в таком положении как можно ниже, не отрывая их друг от друга. Локти при этом остаются на прежнем уровне.

При выполнении второго упражнения необходимо выставить одну руку перед собой и согнуть ладонь так, чтобы внутренняя сторона была обращена к лицу. Второй рукой необходимо надавить на тыльную сторону ладони, сопротивляясь возникшему давлению.

Подобные упражнения необходимо делать как для правой, так и для левой руки.

Кроме того, в качестве профилактики туннельного синдрома можно подложить подушечку под запястье при работе с мышкой так, чтобы предплечье и кисть были на одном уровне, передает Life.ru.

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