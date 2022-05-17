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Песков назвал США враждебным для России государством

Полина Долганова
В мире
Песков назвал США враждебным для России государством
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ведущие против Москвы гибридную войну страны Запада можно назвать враждебными государствами. Такое мнение он выразил во вторник, 17 мая.

По его словам, агрессия против России заключается не только в попытках США и Великобритании диктовать украинским националистам, что им делать, но и в том, что коллективный Запад ведет против РФ политическую, экономическую и гибридную войны.

— Да, мы по-прежнему мягко называем их недружественными государствами, но я бы сказал, что это уже враждебные государства, потому что то, что они делают, — это война, — цитирует официального представителя Кремля ТАСС.

До этого президент России Владимир Путин предупредил о последствиях западной политики санкций, которые будет крайне сложно спрогнозировать. Глава государства отметил, что элиты западных стран несут полную ответственность за сложившуюся ситуацию. По его словам, они ради сохранения глобального доминирования готовы пожертвовать всем остальным миром.

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