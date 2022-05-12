Путин предупредил о труднообратимых последствиях западных санкций против России

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Президент России Владимир Путин предупредил о последствиях западной политики санкций, которые будет крайне сложно спрогнозироваь. Глава государства сделал такое заявление в четверг, 12 мая, на совещании по экономическим вопросам.

— Очевидно, что в силу объективных экономических законов, продолжение санкционной одержимости, если позволено будет сказать, неминуемо приведет к сложнейшим, труднообратимым последствиям для Европейского союза, для его граждан, а также для беднейших государств мира, которые уже сталкиваются с рисками голода, — цитирует Путина РИА Новости.

Также глава государства отметил, что элиты западных стран несут полную ответственность за сложившуюся ситуацию. По его словам, они ради сохранения глобального доминирования готовы пожертвовать всем остальным миром.

Ранее Владимир Путин предсказал рекордный урожай пшеницы в 2022 году. Суммарный урожай зерновых, по его словам, может составить 130 миллионов тонн, в том числе 87 миллионов тонн пшеницы. Российский президент отдельно подчеркнул, что это позволит не только с запасом обеспечить внутренние потребности, но и нарастить поставки на мировой рынок для партнеров, что очень важно для глобальных продовольственных рынков.