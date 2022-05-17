Мужчина обокрал нового знакомого на миллион рублей

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мужчина вынес из квартиры своего нового знакомого имущество на миллион рублей. Об этом во вторник, 17 мая, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, злоумышленник познакомился с жителем Одинцова в интернете. Мужчины вскоре подружились, и житель Подмосковья пригласил нового приятеля в гости.

После застолья хозяин жилища уснул, перебрав с алкоголем. Этим воспользовался его новый знакомый и похитил из квартиры ювелирные украшения, банковские карты, часы, телефоны и документы.

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Проснувшись, мужчина понял, что произошло, и обратился в полицию. Сумма материального ущерба составила около миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого в съемной квартире в Мытищах. В ходе обыска у него изъяли похищенное, добавила Петрова.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.

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