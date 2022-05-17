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В России выявили 4122 случая коронавируса за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 4122 случая коронавируса за сутки
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 4122 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 17 мая, сообщили на портале Cтопкоронавирус.рф.

За прошедший день в РФ от ковида скончались 110 граждан, еще 2772 пациента были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели от COVID-19 5984 человека.

В России выявили 4122 случая коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

Спад заболеваемости коронавирусной инфекцией в России не должен стать поводом для отказа от вакцинации против COVID-19. Для обеспечения лучшей защиты необходимо переходить на сочетание инъекционной вакцинации и ревакцинации назальным препаратом, уверен директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Недавно Минздрав Российской Федерации зарегистрировал новый препарат от коронавирусной инфекции «Миробивир». Государственную регистрацию препарат прошел 4 мая, его производителем является компания «Фармасинтез». Лекарство планируется выпускать в форме таблеток по 150 миллиграммов нирматрелвира и 100 миллиграммов ритонавира.

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