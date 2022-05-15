Гинцбург призвал сочетать инъекционную вакцинацию с назальной

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Спад заболеваемости коронавирусной инфекцией в России не должен стать поводом для отказа от вакцинации против COVID-19. Для обеспечения лучшей защиты необходимо переходить на сочетание инъекционной вакцинации и ревакцинации назальным препаратом, уверен директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, нынешний спад необходимо максимально использовать для того, чтобы привить как можно больше жителей России, а также перейти на систему ревакцинации назальной вакциной.

— Нужно сочетать инъекционный препарат и интраназальную форму, мне кажется, это наше будущее, — заметил он в интервью ТАСС.

В начале апреля российский Минздрав зарегистрировал первую в мире назальную вакцину против коронавируса. По словам главы здравоохранительного ведомства Михаила Мурашко, она может быть внесена в обновленные рекомендации по ревакцинации населения страны.

В настоящее время применение препарата разрешено совершеннолетним лицам в поликлиниках, где осуществляется вакцинопрофилактика, уточнили в Минздраве.