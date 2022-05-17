Андрей Бочкарев: Готовность основных конструкций НКЦ превысила 80 процентов

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Готовность основных конструкций Национального космического центра (НКЦ) превысила 80 процентов. Об этом во вторник, 17 мая, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Национальный космический центр — проект федерального значения, строительство этого важного для всей космической отрасти страны ведется активными темпами, — сказал он.

Заммэра добавил, что на нижних этажах комплекса выполнено семь тысяч квадратных метров кровли. Помимо этого, продолжается устройство внутренних перегородок, монтируются инженерные сети

16 этажей зданий уже выполнено в монолите. На уровне 17-го этажа готовы вертикальные конструкции стен и колонн. Специалисты проводят работы по возведению межэтажных перекрытий.

Генеральный директор «МИП-Строй 1» Константин Маслаков отметил, что до конца месяца планируется закончить работы по устройству подземной парковки. Кроме того, в низкоэтажной части приступили к монтажу технического оборудования: смонтирован первый лифт, еще три переданы под монтаж.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что началась архитектурная отделка платформы станции «Рижская» Большой кольцевой линии метро. Специалисты проводят укладку пола гранитом и завершают гидроизоляционные работы.