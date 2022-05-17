Экономист Разуваев: Уже в сентябре ЦБ может полностью отказаться от валютных ограничений

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Экономист Александр Разуваев рассказал «Вечерней Москве», что уже в сентябре текущего года Центробанк России может на 100 процентов отказаться от валютных ограничений.

— Рубль стабилен, поэтому потихоньку ограничения снимаются. Мы можем увидеть лимит и до ста тысяч долларов, но я думаю, что все ограничения будут отменены в сентябре: они ж на полгода вводились. Видимо, будет просто уменьшена продажа экспортной выручки с 80 до 50 процентов, — заявил эксперт.

Он отметил, что 50 процентов является стандартной нормой, которая была распространена в 1990-х годах и в начале 2000-х.

16 мая Банк России увеличил с 10 тысяч долларов до 50 тысяч долларов месячный лимит по сумме переводов физических лиц за рубеж. В регуляторе уточнили, что суммы переводов рассчитываются по официальному курсу, который устанавливается ЦБ. Ограничения действуют до 30 сентября текущего года.