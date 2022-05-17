Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Экономист Разуваев: Уже в сентябре ЦБ может полностью отказаться от валютных ограничений

Полина Долганова
Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Экономика
Экономист Разуваев: Уже в сентябре ЦБ может полностью отказаться от валютных ограничений
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Экономист Александр Разуваев рассказал «Вечерней Москве», что уже в сентябре текущего года Центробанк России может на 100 процентов отказаться от валютных ограничений.

— Рубль стабилен, поэтому потихоньку ограничения снимаются. Мы можем увидеть лимит и до ста тысяч долларов, но я думаю, что все ограничения будут отменены в сентябре: они ж на полгода вводились. Видимо, будет просто уменьшена продажа экспортной выручки с 80 до 50 процентов, — заявил эксперт.

Он отметил, что 50 процентов является стандартной нормой, которая была распространена в 1990-х годах и в начале 2000-х.

16 мая Банк России увеличил с 10 тысяч долларов до 50 тысяч долларов месячный лимит по сумме переводов физических лиц за рубеж. В регуляторе уточнили, что суммы переводов рассчитываются по официальному курсу, который устанавливается ЦБ. Ограничения действуют до 30 сентября текущего года.

ЦБ РФ Россия Финансы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Евроненавидение подсчитало голоса

Герман Клименко
Герман Клименко

Чипы под санкциями: что происходит с российской микроэлектроникой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фантомные боли не покидают поуехавших

Драгана Трифкович
Драгана Трифкович

Расцвет нацизма — закат Европы

Все мнения
О проекте